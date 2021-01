Corona-Mutation in Sachsen: Erste Infizierte steckt acht weitere Personen an

Anzeige

Leipzig. Eine Frau aus Leipzig, die mit der besonders ansteckenden Corona-Mutation infiziert ist, hat acht weitere Personen angesteckt. Das ergaben Tests der Kontaktpersonen der Frau, die Mitte 20 ist, wie die „Leipziger Volkszeitung (LVZ)“ berichtet.

Die nun ebenfalls positiv getesteten Kontaktpersonen hätten sich bereits in häuslicher Quarantäne befunden. Sie würden regelmäßig vom Gesundheitsamt kontrolliert, schreibt die LVZ weiter.

Nach LVZ-Informationen sei es weiterhin unklar, wo sich die Leipzigerin mit der ursprünglich in Südafrika entdeckten Corona-Variante B.1.351 angesteckt habe. Bei der Frau war am Donnerstag vergangener Woche im Universitätsklinikum Leipzig als erste in Sachsen die Corona-Mutation offiziell nachgewiesen worden.