Acht Tote in der Türkei bei Erdbeben im Iran

Ankara. Bei einem Erdbeben im Westen des Irans sind nach Ministerangaben in der Türkei acht Menschen getötet worden. Das Zentrum des Bebens der Stärke 5,7 befand sich in der iranischen Stadt Choi. Davon betroffen waren am Sonntag Dörfer in der türkischen Provinz Van. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sagte in Ankara, drei Kinder und vier Erwachsene seien in einem Gebiet getötet worden. Später meldete er acht Tote. Verletzte seien noch unter Trümmern eingestürzter Gebäude eingeschlossen.

Mehr als 20 Verletzte

Der Gesundheitsminister Fahrettin Koca sagte, die Zahl der Verletzten betrage mindestens 21. Darunter seien acht, deren Zustand kritisch sei.

Die iranische amtliche Nachrichtenagentur Irna berichtete, von dem Beben seien 43 Dörfer in der gebirgigen Gegend Kotur betroffen gewesen. Einige Bewohner seien verletzt worden.

40 Tote nach Erdbeben im Januar

Nach Angaben des Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrums befand sich das Beben in fünf Kilometern Tiefe.

In der Region gab es viele starke Erdbeben. Im Januar wurden bei einem Beben in der osttürkischen Stadt Elazig mehr als 40 Menschen getötet.

