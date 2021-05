Acht Tote bei Wohnhausbrand in Russland - zwei Kinder unter den Opfern

Anzeige

Kudymkar. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Russland sind acht Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien zwei sechs und zehn Jahre alte Kinder, teilten die Behörden in dem Gebiet Perm mit. Das Holzhaus in der Stadt Kudymkar rund 1000 Kilometer östlich von Moskau wurde bei dem Feuer am Samstag völlig zerstört. Fotos zeigten, wie Feuerwehrleute zwischen vereinzelt noch erhalten gebliebenen Wänden Trümmer durchsuchten.

Die Ermittler wollten nun klären, wie es zu dem Brand kam. Untersucht werde, ob unachtsam mit Feuer umgegangen worden sei. In Russland kommt es immer wieder zu Bränden mit Toten und Verletzen, weil Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.