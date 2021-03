Acht Menschen in Massagesalons in den USA getötet – 21-Jähriger festgenommen

Anzeige

Woodstock. In drei Massagesalons im US-Staat Georgia sind binnen kurzer Zeit acht Menschen erschossen worden. Außerdem wurde nach Behördenangaben eine Person verletzt. Die meisten Opfer waren Frauen asiatischer Abstammung. Am Dienstagabend (Ortszeit) wurde ein 21-jähriger Tatverdächtiger etwa 240 Kilometer südlich von Atlanta festgenommen.

Zunächst wurden am Nachmittag in einem Massagesalon in einem ländlichen Vorort von Atlanta fünf Menschen angeschossen. Zwei waren sofort tot, die drei anderen kamen ins Krankenhaus, wo zwei von ihnen starben, wie der Sprecher des Sheriffs von Cherokee County, Jay Baker, sagte.

Tatorte etwa 50 Kilometer voneinander entfernt

Etwa 50 Minuten später wurde die Polizei wegen eines Raubüberfalls in einem Stadtviertel von Atlanta alarmiert. Die Beamten fanden in einem Massagesalon drei tote Frauen, die offenbar Schussverletzungen hatten. Noch während sie am Tatort arbeiteten, ging der nächste Notruf ein, diesmal wegen Schüssen in einem Salon gegenüber. Dort wurde eine weitere Tote entdeckt.

Die Tatorte in Atlanta und Cherokee County liegen etwa 50 Kilometer voneinander entfernt. Eine Überwachungskamera nahm kurz vor den ersten Schüssen einen Verdächtigen in einem dunklen SUV auf. Weitere Kamerabilder aus Atlanta zeigten etwa zum Zeitpunkt der Angriffe dort ein ähnliches Fahrzeug. Es sei sehr wahrscheinlich, dass es sich an beiden Orten um den selben Verdächtigen gehandelt habe, sagte Baker.

Gut zweieinhalb Stunden nach den Überfällen in Atlanta tauchte das verdächtige Fahrzeug im Hunderte Kilometer entfernten Crisp County auf, wo die Polizei aber bereits informiert war, wie Sheriff Billy Hancock sagte. Einem Beamten gelang es, das verdächtige Auto mit seinem Wagen so zu rammen, dass der Autofahrer die Kontrolle verlor, zum Stehen kam und festgenommen werden konnte.