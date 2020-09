Abstand wegen Corona: Vater erfindet Süßigkeitenrutsche für Halloween

Anzeige

Cincinnati. Um trotz Corona an Halloween Süßigkeiten an Kinder verteilen zu können, ist ein Vater im US-Bundesstaat Ohio auf eine kreative Lösung gekommen. Gemeinsam mit seiner sechsjährigen Tochter befestigte Andrew Beattie eine 1,83 Meter lange Pappröhre, die dank Dekoration einer Zuckerstange ähnelt, an dem Treppengeländer vor seinem Haus in der Stadt Cincinnati. “Das ist etwas, das den Kindern Spaß macht und sie nicht daran denken lässt, dass ich das mache, um eine Erkrankung zu verhindern”, sagte Beattie dem Sender CNN.

Bunte Lichter sorgen für einen besonderen Effekt bei der Süßigkeiten-Ausgabe

Mithilfe orangefarbener Sprühfarbe und schwarzen Klebebands verwandelte er nach eigenen Angaben die Pappröhre binnen 20 Minuten in eine Süßigkeitenrutsche. Kabelbinder und bunte Lichter sorgten dann sowohl für den richtigen Halt als auch für gute Sicht am Treppengeländer. Ein am unteren Ende platziertes Schild in Gespenstform mit der Aufschrift "Eimer hier hinstellen" dient den Kindern beim sogenannten "Trick-or-Treating" als Anleitung. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme will Beattie beim Verteilen der Süßigkeiten eine Maske tragen und seine Handschuhe häufig wechseln.

Beattie hofft, dass seine Konstruktion Gemeinden dabei hilft, trotz der Corona-Pandemie auf sichere Weise Halloween zu feiern. "Unser Land braucht das jetzt", sagte er der Zeitung "USA Today". Mit dem Spruch "Süßes oder Saures" ziehen Verkleidete in der Nacht vom 31. Oktober jeden Jahres von Tür zu Tür. Wer nichts Süßes anbieten kann, dem drohen Streiche.