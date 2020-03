Abstand nicht eingehalten: Supermarkt in Berlin schließt wegen Überfüllung

Anzeige

Berlin. Um sich nicht dem Coronavirus anzustecken, haben Bund und Länder die Bürger angewiesen, mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen einzuhalten. In einem Supermarkt in Berlin-Charlottenburg war am Montag genau das Gegenteil der Fall: Die Polizei musste mehrmals anrücken, um Kunden zurechtzuweisen - schließlich wurde der Markt komplett geschlossen.

Wie die Beamten auf Twitter berichten, seien sie zum Supermarkt gerufen worden, um dort auf den angemessenen Mindestabstand zu achten. Der Markt sei eindeutig zu voll gewesen, berichtet die Polizei weiter. Die Beamten hätten daraufhin die Tür übernommen. Kurz darauf habe sich der Marktleiter entschlossen, den Laden bereits um 15 Uhr zu schließen.

Ein Supermarkt in #Charlottenburg zog heute viele Kunden an.

Kolleg. sollten dort mal auf den #Mindestabstand schauen.

Ergebnis: Es war zu voll, um ihn im Markt einzuhalten.

Sie übernahmen die Tür.

Kurz darauf entschied sich der Betreiber, den Markt zu schließen.#covid19 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 23, 2020

Markt soll Dienstag wieder öffnen

Mit einer Nachricht an seine Kunden versicherte der Marktleiter jedoch, dass der Markt am Dienstag wieder öffnen solle. “An alle Kunden: Aus gegebenem Anlass bleibt der Markt heute geschlossen. Wir bedauern diese Umstände sehr und begrüßen Sie morgen ab 7 Uhr.”

