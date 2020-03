Ablenkung vom Coronavirus: Polizei bringt auf Mallorca ein Ständchen

Anzeige

Anzeige

Palma. Um die Bürger auf Mallorca während der seit einer Woche geltenden Ausgangssperre aufzuheitern, hat die Polizei in einem Dorf überraschend ein Ständchen gebracht. In der Gemeinde Algaida im Zentrum der Baleareninsel rückten Beamte mit zwei Streifenwagen an und ließen zunächst die Sirenen erklingen.

Dann stimmten mehrere Ordnungshüter auf der Straße samt Gitarrenbegleitung, Tanz und Klatschen das bekannte Volkslied “En Joan petit” an. Die Dorfbewohner standen an ihren Fenstern und sangen begeistert mit.

Not what I expected pic.twitter.com/iQIh2AKJ7H — Britgirl Explains The Universe & Everything In It (@MarieAnnUK) March 22, 2020

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ausgangssperren bis mindestens 12. April

In Spanien gilt wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus seit einer Woche eine Ausgangssperre. Diese wird voraussichtlich bis mindestens 12. April verlängert. Auf den Balearen wurden bis Sonntag 330 Fälle bestätigt, vier Menschen starben an dem Virus.

RND/dpa