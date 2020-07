Abi-Prüfungen gestohlen: Gymnasiasten droht Gefängnis

Anzeige

Anzeige

Bamberg. Drei Schülern, die in Bamberg Prüfungsaufgaben für das Deutsch-Abitur gestohlen haben sollen, könnte eine Haftstrafe drohen. "Gegen sie wird wegen besonders schwerem Diebstahl ermittelt", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. In diesem Fall drohen laut Strafgesetzbuch - zumindest nach Erwachsenenstrafrecht - Haftstrafen von drei Monaten bis zu zehn Jahren.

Die Aufgaben waren im Mai aus dem Tresor eines Gymnasiums gestohlen worden. Am Montag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass die drei Männer im Alter von 18 Jahren hinter dem Coup steckten. "Auf die Schliche kamen die Ermittler zunächst einem 18-Jährigen Abiturienten des Gymnasiums, da technische und digitale Spuren am Tatort zu ihm führten", sagte der Sprecher. Der Schüler habe die Tat gestanden und angegeben, die zwei Mitschüler hätten ihm geholfen. Das Tatwerkzeug und die Abituraufgaben hätten sie im Wald versteckt.

18-Jähriger soll Generalschlüssel für die Schule besessen haben

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nach Angaben des Polizeisprechers sind die Ermittlungen trotz der Identifizierung der Tatverdächtigen noch nicht abgeschlossen. Unter anderem müsse noch geklärt werden, wie der Tresor geöffnet wurde. Mehrere Medien hatten am Dienstag berichtet, dass der 18-jährige Geständige einen Generalschlüssel für die Schule besessen habe. Auch das sei Teil der Ermittlungen, sagte der Sprecher auf Nachfrage.

Anzeige

Die Schüler des Gymnasiums sowie alle Abiturienten in ganz Bayern hatten nach dem Diebstahl Ersatzaufgaben gestellt bekommen.