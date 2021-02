Abgetrennter Kopf aus Haus in Südfrankreich geworfen - Festnahme

Anzeige

Toulon. In Südfrankreich ist ein abgetrennter Kopf in einem Karton aus einem Haus geworfen worden. Eine Eliteeinheit der Polizei habe daraufhin einen Menschen in seiner Wohnung in der Küstenstadt Toulon festgenommen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Weitere Details zu der Tat vom Nachmittag und zu ihrem Hintergrund waren zunächst unklar.

Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Verweis auf Polizeikreise, dass ein terroristisches Motiv ausgeschlossen werde. Medienberichten zufolge war die Polizei bereits am Vorabend zu der betreffenden Wohnung gefahren. Demnach hatte es dort eine Schlägerei zwischen dem Wohnungsbesitzer und zwei Obdachlosen gegeben.