Ab Mitte der Woche: Der Sommer kehrt zurück – in ganz Deutschland

Anzeige

Anzeige

Wer in den vergangenen Tagen mit Blick auf Schauer und kühle Temperaturen gedacht hat, der diesjährige Sommer sei vorüber, darf sich freuen. Denn offenbar gibt der Sommer noch in dieser Woche ein Comeback – und zwar im ganzen Land.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagnachmittag berichtet, werde es verbreitet sommerlich warm bis heiß werden. Bereits am Mittwoch soll es laut DWD überall trocken bleiben. Spätestens am Donnerstag soll die Sonne dann im ganzen Land scheinen. Wolken seien – sofern überhaupt sichtbar – harmlos.

Die Temperaturen steigen laut DWD auf 21 bis 32 Grad. Am Freitag könnte es sogar noch wärmer werden.

Anzeige

Aktuell sorge noch Tiefdruckeinfluss über der Nordhälfte für wechselhaftes und kühles Wetter, ehe sich ab Mitte der Woche der Hochdruckeinfluss verstärkt und die sommerlichen Luftmassen dann auch auf den Norden des Landes ausgreifen.