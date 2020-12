Ab Heiligabend: Duschen für Obdachlose am St. Pauli-Stadion

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Für obdachlose Menschen stehen am Hamburger Millerntor-Stadion des FC St. Pauli jetzt drei Duschcontainer bereit. Die Nutzung ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Ausgestattet sind die Container jeweils mit einer warmen Dusche, einer Toilette und einem Urinal. Duschen zähle zu den Minimal-Bedürfnissen von Menschen, sagte Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) bei der Präsentation am Mittwoch. Das Aufstellen der Container sei eine „humanitäre Geste“. Der Betrieb startet am 24. Dezember pünktlich zum Fest. Befristet ist der Betrieb vorerst bis Ende März. Eine Verlängerung gilt als wahrscheinlich.

Betrieben werden die Duschcontainer von Ehrenamtlichen der gemeinnützigen Organisation GoBanyo, die seit einem Jahr den mobilen Duschbus in Hamburg betreibt. Der Container werde nach jeder Benutzung gereinigt und entspreche den Corona-Hygienebedingungen, sagte Droßmann. Den Platz und die Anschlüsse stellt der FC St. Pauli bereit, finanziert wird der Betrieb vom Bezirk Hamburg-Mitte. Für die Benutzung gibt es feste Zeiten. Ob jemand tatsächlich obdach- oder wohnungslos ist, soll aber nicht überprüft werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Für den FC St. Pauli sei die Unterstützung von obdach- und wohnungslosen Menschen selbstverständlich, sagte Vereinspräsident Oke Göttlich. Gerade in Corona-Zeiten brauchten die Menschen unbürokratische Hilfe. Das Projekt sei auch ein Dank an die Bewohner im Stadtteil, die durch die Heimspiele belastet werden. Seit gut einem Jahr ist der spendenfinanzierte Duschbus von GoBanyo in Betrieb. Nach eigenen Angaben wurden innerhalb eines Jahres rund 4.000 Duschbäder ermöglicht.