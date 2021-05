A7: Autofahrer rast gegen Mittelleitplanke - zwei Schwerverletzte

Ein Tag, der das Leben ändert

Sonne und 27 Grad: Die Wetterwende an diesem Wochenende dürfte auch eine Stimmungswende bringen. Die Pandemie wird zurückgedrängt in diesen Tagen, emotional, aber auch tatsächlich: Virologen sprechen von Saisonalität. Zugleich aber gibt es an einem 8. Mai stets Grund zum Innehalten und zum Blick zurück: in eine Geschichte, die schon Schlimmeres gesehen hat als eine Pandemie.