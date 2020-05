A4 bei Köln: Autobahn wird Montagabend gesperrt - Bombenentschärfung

Anzeige

Düsseldorf. Die Autobahn 4 bei Köln soll am Montagabend für eine Bombenentschärfung gesperrt werden. Der Verkehr in dem Autobahnbereich bei Köln-Klettenberg werde kurz vor der Entschärfung gestoppt, teilte die Stadt am Abend mit. Der Zeitpunkt stehe noch nicht fest.

Die Weltkriegsbombe war demnach am Montag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Von einer Evakuierung sei das Hürther Stadtgebiet betroffen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Ordnungsamt seien vor Ort.

RND/dpa