A2 beidseitig vollgesperrt: Hühner auf der Fahrbahn

Lauenau. Ein Lastwagen voller Hühner ist in der Nacht zu Mittwoch auf der Autobahn umgekippt und hat damit eine Vollsperrung der A2 ausgelöst. Nach Angaben der Autobahnpolizei musste die A2 zwischen Lauenau und Bad Nenndorf in Niedersachsen beidseitig gesperrt werden, weil die Hühner auf der Straße herumliefen.

Zuvor war ein Auto in Fahrtrichtung Dortmund ungebremst in einen anderen Lkw gerast. Später krachten unweit der Unfallstelle zwei weitere Lastwagen und der Hühnertransporter ineinander. Der genaue Hergang blieb zunächst unklar. Da die Hühner auf beiden Seiten der Autobahn herumliefen, wurde sie auch in Fahrtrichtung Berlin gesperrt.