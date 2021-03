A2 nach Unfall gesperrt: Schwangere Frau ins Krankenhaus geflogen

Anzeige

Bielefeld. Nach einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Bielefeld ist eine schwangere Frau mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, waren drei Autos an dem Unfall am frühen Nachmittag beteiligt.

Nach ersten Erkenntnissen habe die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei in die Leitplanken geprallt, ehe ihr Auto auf der linken Fahrbahn zum Stehen gekommen sei. Zwei weitere Autos fuhren in die Unfallstelle.

Aus ungeklärten Gründen verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen

Die schwangere Frau war zunächst hinter dem Steuer eingeklemmt. Rettungskräfte mussten sie befreien. Die A2 Richtung Hannover war zwischen der Anschlussstelle Bielefeld-Ost und Ostwestfalen-Lippe stundenlang gesperrt. Laut dem „Westfalen-Blatt“ waren 35 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.