A14 bei Leipzig: Polizei prüft Anschlagsdrohung gegen Autobahnbrücken

Die Polizei Halle geht aktuell einem Hinweis zu einer islamistischen Anschlagsdrohung im Bereich der A14 bei Leipzig und Halle nach. Das sagte die Sprecherin der Polizei Halle, Antje Hoppen, am Montagmittag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Polizeisprecherin: „Nehmen den Hinweis sehr ernst“

Demnach wolle ein Unbekannter in diesem Bereich Autobahnbrücken in die Luft sprengen. „Wir haben am heutigen Tag den Hinweis eines Bürgers bekommen, zu einem relativ unspezifischen Ort, dem wir aber nachgehen und den wir sehr ernst nehmen.“ Dazu sind die Beamten auch im Bereich des Schkeuditzer Kreuz unterwegs.

Der Hinweis auf einen möglichen Anschlag sei am Montagvormittag eingegangen. Ob daraus auch hervorgeht, zu welchem Zeitpunkt sich ein solcher Anschlag ereignen sollte, teilte die Polizei nicht mit, wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet.

Keine Verkehrseinschränkungen am Schkeuditzer Kreuz

Zu Stauansammlungen kommt es deswegen aber nicht: „Es gibt keine Verkehrseinschränkungen und keine Sperrungen“, so die Sprecherin. Außerdem betont sie: „Wir hoffen das Ganze in Kürze entkräften zu können.“ Das Schkeuditzer Kreuz verbindet die Bundesautobahn 9 mit der Bundesautobahn 14 und liegt zwischen Leipzig und Halle (Saale).