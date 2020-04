99-jähriger Brite dreht im Garten Runden mit dem Rollator - und sammelt so Millionen-Spende

Anzeige

Marston Moretaine. Ein 99-jähriger Brite hat gut 100 Runden mit dem Rollator durch seinen Garten geschafft und so eine Millionenspende für den staatlichen Gesundheitsdienst NHS gesammelt. Kriegsveteran Tom Moore brachte bis Mittwochvormittag über eine Spendenseite im Internet schon weit über vier Millionen Pfund (umgerechnet über fünf Millionen Euro) aus aller Welt zusammen - und will weitermachen. Sein Plan: nochmals 100 Runden. Sein ursprüngliches Ziel waren nur 1000 Pfund an Spenden.

Der Senior bedankt sich damit bei den "wunderbaren" NHS-Mitarbeitern, die ihm bei der Behandlung seines Hautkrebses und einer gebrochenen Hüfte geholfen haben. Jede Runde in seinem kleinen Garten im Dorf Marston Moretaine nahe Cambridge hat einen Umfang von 25 Metern. "Wenn man bedenkt, für wen das (Geld) ist - für all die mutigen und hervorragenden Ärzte und Krankenpfleger, die wir haben - sie haben jeden Penny verdient", sagte Moore dem Sender BBC, der "Captain Tom" genannt wird und Ende des Monats 100 Jahre alt wird.

Fast 100-Jähriger: “Lasst uns alle weitermachen”

Es werden wieder bessere Zeiten kommen, wie der Senior in Anspielung auf die Corona-Pandemie sagte. "Lasst uns alle weitermachen." Die Spenden sollen unter anderem in Ruheräume für NHS-Mitarbeiter sowie für die Unterstützung von Patienten durch Gemeindegruppen nach der Entlassung aus Krankenhäusern eingesetzt werden.

RND/dpa