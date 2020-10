95 Pakete Kokain auf offenem Meer entdeckt

Anzeige

Acapulco. Mexikos Marine hat rund zwei Tonnen Kokain auf offenem Meer im Pazifik gefunden. Das weiße Pulver habe am Montag in 95 Paketen im Wasser, etwa 600 Kilometer vor Acapulco, getrieben, teilte die Marine am Donnerstag mit. An den Päckchen waren demnach elektronische Funkgeräte befestigt. Drogenhändler nutzen diese, um abgeworfene Ware zu orten.

Es bestehe offenbar ein Zusammenhang mit einem Einsatz einige Tage zuvor, bei dem drei Personen in derselben Gegend vor Mexikos Südwestküste festgenommen worden waren, hieß es.

Damals wurden rund 2.000 Liter Kraftstoff sichergestellt, die nach Angaben der Marine vermutlich für Boote bestimmt waren, die Drogen und andere illegale Ladungen transportieren.