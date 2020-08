93-Jähriger möchte noch einmal das Meer sehen – Nachbar (20) fährt mit ihm durch Europa

Anzeige

“Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon!” - diese Worte finden sich auf dem Instagram-Account des 20-jährigen Torben Kroker aus Emmerich. Wie ernst es dem jungen Mann mit diesem Motto ist, beschreibt jene Geste, mit der er seinem Nachbarn einen Herzenswunsch erfüllt. Denn Karl-Heinz Schulz, genannt Carlos, hat mit seinen 93 Jahren einen ganz besonderen Wunsch: Er möchte noch einmal in seinem Leben ans Meer. Das ließ sich Torben nicht zweimal sagen und stieg kurzerhand mit Nachbar Carlos ins Auto. Ihr Ziel: das Meer und jede Menge Stationen aus Carlos’ Vergangenheit.

“Wer im Leben Träume hat, der sollte sich diese erfüllen. Wer mit fast 94 Jahren noch einen letzten Traum hat, dem sollten keine Steine in den Weg gelegt werden. Und so haben wir uns in das Abenteuer gestürzt. Mit genug Gepäck und 143.000KM ist die erste Station heute Versailles. Ob wir die Runde durch Europa schaffen werden, wird man sehen. Wir glauben fest daran”, so beschreibt Torben in einem Instagram-Post den Reiseauftakt des vermeintlich ungewöhnlichen Duos. In Torbens altem Mercedes traten die beiden Männer also ihre Reise an - das erste Etappenziel war Frankreich.

Über rund zwei Wochen konnten Torbens Follower den Roadtrip des 20-Jährigen und seines Nachbarn Carlos via Instagram verfolgen und dabei nicht nur zahlreiche beeindruckender Orte virtuell bereisen, sondern auch jede Menge aus dem Leben des 93-Jährigen erfahren, der nach dem Krieg in Frankreich in Gefangenschaft geriet und über Spanien zurück nach Deutschland fliehen konnte. “An manchen Stellen war es schon sehr emotional für ihn. Aber er genießt jede Minute”, erzählte Torben der “Bild”, die die beiden Reisenden in Mailand traf.

Ihre Rückreise führte die beiden Männer schließlich an den Bodensee, an dem Carlos während des Zweiten Weltkriegs im Lazarett lag, ehe es zurück ins heimische Emmerich geht.

Fast 4000 Kilometer haben die beiden miteinander zurückgelegt, jede Menge erlebt, gesehen und eine ganz besondere Freundschaft geknüpft, die das wohl schönste Reisesouvenir ist, das man sich vorstellen kann.