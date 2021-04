86-Jähriger rast auf Supermarkt-Parkplatz in Passanten - Frau stirbt

Anzeige

Anzeige

Mülheim/Ruhr. Ein 86 Jahre alter Mann hat in Mülheim/Ruhr auf einem Supermarkt-Parkplatz die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in zwei Passanten gerast. Eine Frau starb, ein weiterer Mann (47) wurde schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch zu dem Vorfall vom Dienstagnachmittag mitteilte, ist die Identität der Toten noch nicht abschließend geklärt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Senior seine Frau an dem Einkaufszentrum abholen wollen. Nachdem sich die 84-Jährige ins Auto gesetzt hatte, habe das Fahrzeug plötzlich beschleunigt. Der Wagen erfasste die beiden Passanten und blieb erst an einer Mauer stehen. Eine Frau musste durch die Feuerwehr unter dem Fahrzeug geborgen werden. Sie starb wenig später in einer Klinik.

Das zweite Opfer wurde durch den Aufprall mit dem Wagen schwer verletzt. Der Fahrer und seine Frau sowie Zeugen standen unter Schock und mussten ebenfalls behandelt werden. Das Verkehrsunfall-Team des Polizeipräsidiums Essen hat die Ermittlungen übernommen.