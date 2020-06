86-Jähriger bleibt mit Auto auf Treppe hängen

Anzeige

Suhl. Ein 86-Jähriger ist versehentlich mit seinem Auto auf eine Treppe gefahren und dort steckengeblieben. Da das Fahrzeug "weder vor noch zurück" kam, wurde für die Bergung ein Kran angefordert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann wollte in Suhl auf den Parkplatz eines Einkaufscenters fahren und übersah demnach nach ersten Ermittlungen die Stufen. Am Auto und an der Treppe seien leichte Schäden in Höhe von 200 Euro entstanden. Der Senior blieb unverletzt.