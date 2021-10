83-jähriger Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Zugspitzbahn

Anzeige

Grainau . Beim Zusammenstoß mit einem Triebwagen der Zugspitzbahn ist am Sonntag in Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ein 83 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei noch an der Unfallstelle an einem unbeschrankten Bahnübergang gestorben, teilte die Polizei mit. Die 137 Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt. Der Schaffner habe einen Schock erlitten.

Der Bahnverkehr zwischen Grainau und Garmisch wurde zwischen 14.30 und 20.20 Uhr stillgelegt. Der Autofahrer sei trotz Rotlicht über den Bahnübergang gefahren, hieß es zur Unfallursache. Gesamtschaden der Bayerischen Zugspitzbahn belaufe sich auf rund 60 000 Euro.