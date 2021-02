80-Jähriger greift Kinder auf Spielplatz an

Anzeige

Bremen. Ein Mann hat auf einem Spielplatz in Bremen Kinder angegriffen und rassistisch beleidigt. Drei Kinder wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der ältere Mann schlug laut Polizei am Montag einem zwölf Jahre alten Mädchen ins Gesicht, eine Zehnjährige packte er am Arm und zog sie einige Meter mit sich.

Einen Elfjährigen stieß er zu Boden. Erst als ein Erwachsener einschritt, ließ der etwa 80 Jahre alte Mann von dem Jungen ab. Die Kinder flüchteten und riefen die Polizei. Diese sucht nach dem Unbekannten.