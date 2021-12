80-jähriger Hundebesitzer kann Frau im Heim nicht besuchen - Tierheim startet Spendenaktion

Anzeige

Anzeige

Koblenz. Ein Senior aus der Koblenzer Vorstadt lebt alleine mit seiner Hündin Paula in einer Wohnung. Seine Frau, mit der er seit 55 Jahren verheiratet ist, leidet an Demenz und wohnt in einer Pflegeeinrichtung rund 35 Kilometer entfernt von ihm. Der 80-Jährige muss viel Geld aufwenden, um seine Frau regelmäßig besuchen zu können. Das kann er sich wegen seiner niedrigen Rente nur zweimal im Monat leisten. Dazu gesellt sich die Sorge, was mit seiner Paula geschieht, falls er sich nicht mehr um sie kümmern kann.

Diese herzzerreißende Geschichte teilte das Tierheim Koblenz am 16. Dezember auf Facebook. Schon vor mehreren Monaten war Herr P. dort zu Besuch und teilte seine Sorgen um seine Hundedame, wie RTL berichtet. Und dann passierte es schließlich: Herr P. stürzte und musste für fünf Tage ins Krankenhaus. Heimleiterin Kristin Höfer nahm Paula für die Zeit in ihrem Tierheim auf. Zwischen Herrn P. und Höfer entsteht eine Freundschaft, in der die Tierheimchefin allmählich merkt, dass Herr P. einsam ist.

Anzeige

Beitrag mehr als 18.000 Mal geliket

Daraufhin startet sie einen Aufruf auf Facebook: „Er braucht Menschen, er braucht Wärme, Anteilnahme, jemand, der ihm zuhört, mit dem er Kaffee trinken kann. Jemand der mit ihm und Paula spazieren geht, jemand mit dem er telefonieren kann, jemand der ihn öfter zu seiner Frau fährt, jemand der sich für ihn interessiert und ihm zeigt, dass die Welt ihn nicht vergessen hat.“ Der Post wird mehr als 20.000 Mal gelikt, über 2.000 Mal kommentiert und ganze 18.000 Mal geteilt.

Tierheim: „Sehr berührt über so viel Menschlichkeit und Mitgefühl“

Anzeige

Tatsächlich folgen zahlreiche Menschen dem Aufruf des Tierheims und spenden Gegenstände, Futter für Paula und vor allem Taxigutscheine. Mehr als 2000 Euro sind so schon für die Fahrten zusammengekommen, schreibt RTL. Hin- und Rückfahrt würden zusammen 100 Euro kosten.

„Wir haben unglaubliche viele, wunderbare Mails mit Hilfsangeboten bekommen. Wir sind sehr berührt über so viel Menschlichkeit und Mitgefühl“, schreibt das Tierheim zu einem Bild von Herrn P. und seiner Paula am Montag in einem Facebook-Beitrag. Päckchen würden weitergeleitet werden, Geldspenden sollen direkt an das Taxiunternehmen überwiesen werden.

Anzeige

Im Video: Herrn P. kommen bei Spendenübergabe die Tränen

Die Übergabe der gespendeten Geschenke hält Tierheimleiterin Kristin Höfer in einem Video fest. Bei einer handgeschriebenen Karte kommen Herrn P. sogar die Tränen. „Ganz viele Menschen haben an Sie gedacht“, sagte Höfer. „Wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte, hätte ich gesagt: ‚Das stimmt nicht, das geht gar nicht.‘ Im Internet ist alles möglich“, erwiderte der 80-Jährige beim Auspacken eines Spendenkartons.

Tierheim: „Ihr seid gute Menschen“

„Herr P. war völlig überwältigt und bedankt sich von Herzen, er kann es immer noch nicht richtig fassen“, schreibt das Tierheim Koblenz zu dem Video. Und das sei nur der erste Teil der Spendenpakete gewesen. Den Rest sollen Herr P. und Paula nach Weihnachten bekommen. „Das wäre zu viel auf einmal.“

Anzeige

Das Tierheim hat noch eine weitere tolle Nachricht für den Senioren und seine Hündin: Es haben sich nämlich auch zahlreiche Menschen gemeldet, die die beiden kennen lernen und sie auf ihren täglichen Gassirunden begleiten wollen. „Ihr seid gute Menschen. Menschen, die an einen anderen Menschen in Not denken“, heißt es auf der Facebook-Seite des Tierheims

Tierheim nimmt weiter Spenden für Herrn P. und Paula entgegen

Wer für Herrn P. und Paula spenden möchte, kann sich auf der Facebook-Seite des Tierheims Koblenz über Möglichkeiten informieren.