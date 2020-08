74-Jähriger getötet: Bankbetrug führt zum Tatverdächtigen

Anzeige

Anzeige

Hilchenbach. Ein 20-Jähriger soll einen Senior getötet und versucht haben, von dessen Konto Geld abzuheben. Der junge Mann aus Hilchenbach im Siegerland (Nordrhein-Westfalen) war einem Mitarbeiter des Geldinstituts am Montag aufgefallen – die Unterschrift unter dem eingereichten Überweisungsträger kam dem Bankbeschäftigten seltsam vor. Das Konto gehörte einem 74-Jährigen, den die eingeschaltete Polizei in dessen Wohnung aufsuchen wollte. Dort stießen sie auf eine männliche Leiche, bei der er sich mutmaßlich um den 74-Jährigen handelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Siegen am Dienstag mitteilten.

Verdächtiger festgenommen

Nach einer intensiven Fahndung wurde der Verdächtige festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Die Hintergründe des mutmaßlichen Gewaltverbrechens seien völlig unklar. "Ob und inwieweit sich Opfer und Tatverdächtiger kannten", sei ebenfalls noch ungeklärt.