74 Infizierte: Corona-Ausbruch in psychiatrischer Klinik bei Hannover

Hannover. In einer psychiatrischen Klinik in der Region Hannover hat es einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Wie die Region am Donnerstag mitteilte, stellte das Gesundheitsamt in der Klinik in Sehnde 74 Corona-Fälle fest, 56 Bewohner und 18 Mitarbeiter sind infiziert.

Die Geschäftsführerin des Klinikums Wahrendorff, Heide Grimmelmann-Heimburg, sagte laut „Hannoverscher Allgemeiner Zeitung“ (HAZ): „Ein Großteil der Erkrankten ist symptomfrei, niemand derzeit lebensbedrohlich erkrankt.“ Aufgrund der offenen Gebäudestruktur des Klinikums hätten notwendige Quarantänemaßnahmen und Isolierungen gut umgesetzt werden können.

Auch in einer Einrichtung der Lebenshilfe in Peine-Burgdorf wurden 65 Fälle registriert, 28 davon beim Personal. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region Hannover lag am Donnerstag laut Landesgesundheitsamt bei 130,4.