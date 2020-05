73-jähriger E-Biker stirbt vor seinen Enkelkindern

Anzeige

Anzeige

Heimbach. Ein 73 Jahre alter Mann ist vor den Augen seiner beiden Enkelkinder vom E-Bike gefallen und noch am Unfallort gestorben. Der Senior und die sieben und elf Jahre alten Kleinen hatten am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr im Eifel-Ort Heimbach (Nordrhein-Westfalen) einen Ausflug gemacht, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Nähe eines Sportplatzes hatte die Gruppe einen etwa zwei Meter hohen und lose aufgeschütteten Erdhügel entdeckt.

Beim Sturz erlitt der 73-Jährige schwere Verletzungen

Auf dem Hügel sei es dann zu “Fahrversuchen” gekommen. Bei der Abfahrt von dem Hügel ist der Mann demnach wegen eines Fahrfehlers gestürzt und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst konnte ihn trotz intensiver Bemühungen nicht reanimieren, hieß es. Ein Notfallseelsorger kümmere sich um die Hinterbliebenen.