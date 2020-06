71 Jahre verheiratet: Ehepaar stirbt innerhalb von fünf Tagen an Corona

Virus und Gewalt gegen Frauen und Kinder - Südafrika meldet zwei Pandemien

Neben steigenden Covid-19-Fällen hat Südafrika mit dramatisch zunehmenden Gewalttaten an Frauen und Kindern zu kämpfen. Seit der Verkauf von Alkohol zu Monatsbeginn wieder erlaubt ist, seien 21 Frauen und Kinder umgebracht worden, sagte Präsident Cyril Ramaphosa am Mittwoch in einer Ansprache an die Nation.