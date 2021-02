70-Jährige stirbt nach Hausbrand in Elmshorn

Anzeige

Elmshorn. Eine 70 Jahre alte Frau ist nach einem Brand in ihrem Einfamilienhaus in Elmshorn an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Frau wurde in der Nacht zu Mittwoch mit Verbrennungen geborgen und zunächst vor Ort noch reanimiert, wie die Polizei mitteilte. Im Krankenhaus starb sie dann.

Die Feuerwehr wurde gegen 0.41 Uhr alarmiert. Sie war laut einer Mitteilung mit 60 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen im Einsatz. Das Erdgeschoss des Bungalows brannte fast vollständig. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden.

Weshalb das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, war zunächst noch unklar. Auch zur Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.