7 km/h zu schnell: Mann bekommt Knöllchen aus Weimar nach Kanada geschickt

Weimar. Sein Aufenthalt in Deutschland wird einem jungen Kanadier noch länger in Erinnerung bleiben. Zurück in seiner Heimat, erhielt Michael Usling überraschend Post von der Stadt Weimar - dort war er am 29. September in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten, statt der erlaubten 50 Stundenkilometer war er mit 57 km/h unterwegs gewesen. Die Quittung: ein Knöllchen über 15 Euro.

Den Fall machte der Kanadier bei Tiktok öffentlich, dort zeigte er den Verwaltungsbescheid samt Blitzerfoto - und staunte über die deutsche Bürokratie. „15 Euro, so viel hat es vermutlich gekostet, das hierher zu schicken“, sagte Usling. „Wenn ihr schon Geld von mir verlangt, dann versucht doch wenigstens, ein bisschen mehr rauszuholen.“

Die Strafe nahm er am Ende aber mit Humor: „Wenn ich gewusst hätte, dass ich fotografiert werde, hätte ich mich besser angezogen.“