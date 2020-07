69-Jährige wird in automatischem Parkhaus in Pirna eingequetscht und stirbt

Anzeige

Anzeige

Pirna. In einer Tiefgarage in Pirna ist eine Frau zu Tode gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist die 69-Jährige eingequetscht worden und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der tödliche Zwischenfall soll sich in einem sogenannten automatischen Parkhaus ereignet haben.

In solchen Parkhäusern werden Fahrzeuge durch eine Art Aufzug vertikal oder horizontal verschoben und eingeparkt. Wie es zum Tod der Frau kommen konnte, war zunächst völlig unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Parkhaus ist für weitere Ermittlungen gesperrt.