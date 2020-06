68-Jähriger stirbt bei Kollision auf dem Hockenheimring

Anzeige

Hockenheim. Bei einem Unfall auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg ist ein 68 Jahre alter Mann getötet worden. Im Rahmen einer privaten Veranstaltung seien am Donnerstag auf der Strecke drei Fahrzeuge zusammengestoßen, teilte die Polizei in Mannheim mit. Dabei sei der 68-Jährige tödlich verletzt worden.

Die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge - ein 62-Jähriger und ein 16-Jähriger - seien unverletzt geblieben. Wie der Unfall passierte, soll nun mit der Hilfe eines Sachverständigen geklärt werden.