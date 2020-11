64-Jähriger schiebt gestrandeten 180-Kilo-Delfin zurück ins Meer

Anzeige

Anzeige

New York. Paul Crane war gerade mit seinem Fahrrad an der Küste von New York unterwegs – da machte er eine schockierende Entdeckung. Er sah einen Delfin am Strand, der es von alleine nicht mehr zurück ins Wasser schaffte. Das Tier kämpfte um sein Leben. Der 64-Jährige entschloss sich, dem Delfin zu helfen, berichtet die britische „Jam Press“. Doch das war demzufolge kein leichtes Unterfangen.

„Sie wusste, dass ich ein Freund bin“

Crane versuchte demnach mehrere Minuten lang, das 180 Kilo schwere Tier zurück ins Wasser zu schieben. Erst als ihm nach 15 Minuten die Flut zu Hilfe gekommen sei, sei der Delfin zurück in den Ozean geglitten. „Ich war so glücklich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“, sagte Crane dem britischen Medium.

Erschwert habe die Rettungsaktion neben dem Gewicht des Tieres auch, dass er sich gerade von einem Knochenbruch im Arm erhole. Das Tier sei während der ganzen Situation aber ruhig geblieben. „Sie wusste, dass ich ein Freund bin“, erklärt der 64-Jährige der Nachrichtenseite.