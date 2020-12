60 Corona-Infizierte in Amazon-Sortierzentrum bei Hannover

Anzeige

Garbsen. Im Amazon-Sortierzentrum in Garbsen bei Hannover hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Die Region Hannover bestätigte gegenüber der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“, dass bislang 60 Personen positiv auf das Virus getestet worden seien.

Bereits am Montag seien Mitarbeiter des Gesundheitsamtes auf dem Gelände gewesen, um sich ein Bild von der Situation zu machen. „Das weitere Vorgehen wird derzeit zwischen dem Gesundheitsamt der Region Hannover sowie der Leitung vor Ort abgestimmt“, sagte Borschel.

Laut HAZ waren bereits in der vergangenen Woche Corona-Ausbrüche in zwei Seniorenheimen in Garbsen bekannt geworden.