59 Leichen bei Ausgrabungen in Mexiko entdeckt

Salvatierra. Bei Ausgrabungen im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato sind 59 Leichen entdeckt worden. Die Toten seien in einer Reihe von illegalen Gräbern entdeckt worden, sagte die Leiterin der Nationalen Suchkommission, Karla Quintana, am Mittwoch (Ortszeit). Es sei möglich, dass weitere Leichen gefunden würden.

Die Ausgrabungen hatten vor einer Woche begonnen, nachdem die Kommission einen Tipp von Verwandten von vermissten Personen bekommen hatte. Wegen der mangelhaften lokalen Strafverfolgung in Mexiko bilden Verwandte von Vermissten häufig eigene Suchgruppen, suchen Informationen und erkunden Stellen, an denen möglicherweise Leichen begraben liegen.

Bislang größter Fund in Guanajuato

Die Leichen waren in der vergangenen Woche aus 52 Gräbern am Rande der Stadt Salvatierra ausgegraben worden. Die Armee und die Nationalgarde sorgten bei den Ausgrabungen für Sicherheit. Es war der größte derartige Fund bisher in Guanajuato. In anderen Teilen Mexikos waren auch schon größere Gräber entdeckt worden.

Guanajuato ist der Bundesstaat mit den meisten Tötungsdelikten in Mexiko. Das Jalisco-Drogenkartell Jalisco und lokale, vom Sinaloa-Kartell unterstützte Gruppen liefern sich dort blutige Kämpfe.