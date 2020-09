58-Millionen-Pfund-Gewinner verpasst Frist für Einlösung von Spielschein

Anzeige

Einem britischen Lotterie-Spieler entgeht ein gigantisches Preisgeld, weil er die fristgerechte Einlösung seines Wettscheins verpasst hat. Der Spieler aus South Ayrshire in Schottland hatte ein Gewinnticket der Lotterie “EuroMillions” für die Auslosung vom 17. März. Ab diesem Tag hatte er 180 Tage Zeit, seinen Wettschein geltend zu machen, wie die britische “Sun” berichtet.

Am späten Sonntagabend um Mitternacht lief die Zeit ab, um das Preisgeld in Höhe von insgesamt 57.869.670 Pfund (rund 627.982.58 Euro) zu kassieren. Zwar sagte eine Sprecherin von Camelot, dem Betreiber der britischen Lotterie, dass im April ein Anspruch auf das Preisgeld eingegangen sei. “Wie bei allen Hauptpreisen wird jedoch jeder Anspruch einem strengen Validierungsprozess unterzogen, um sicherzustellen, dass der Preis gemäß den Spielregeln der National Lottery ausgezahlt werden kann”, zitiert die “Sun” die Sprecherin.

Gewinnwahrscheinlichkeit bei eins zu 140 Millionen

Der Nachweis auf einen rechtmäßigen Anspruch auf die fette Summe wurde in der Folge nicht erbracht. Damit geht das Geld in einen Wohltätigkeitsfonds der National Lottery über, wo alle Summen nicht in Anspruch genommener Gewinner-Tickets landen, berichtet die “Sun”.

Der Jackpot ist einer von elf, auf den sich kein Sieger meldete, heißt es auf der Website der National Lottery. Die jetzige Summe ist mit Abstand die Größte, die nicht vom Gewinner kassiert wurde - der nächsthöhere Betrag liegt bei dazu vergleichsweise bescheidenen 1 Million Pfund, wie die “Sun” weiter schreibt.

Die Wahrscheinlichkeit, bei der zweimal wöchentlichen Ziehung die richtigen Zahlen zu wählen, liegt bei eins zu 140 Millionen.