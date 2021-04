55 Tote bei Erdrutschen und Überflutungen in Indonesien – Tausende auf der Flucht

Anzeige

Jakarta. In mehreren Regionen Indonesien sind bei Erdrutschen und Sturzfluten bis Montag mindestens 55 Menschen ums Leben gekommen. Heftiger Regen löste in der Nacht zum Sonntag Erdrutsche aus, insbesondere im Osten des Inselstaats. Allein im Dorf Lamenele in der Provinz Ost-Nusa-Tenggara seien Dutzende Häuser getroffen und 38 Menschen umgekommen, teilte die indonesische Katastrophenschutzbehörde mit.

Fast 10.000 Menschen auf der Flucht

In Sturzfluten anderer Regionen seien 17 Menschen ums Leben gekommen. Am Vulkan Lewotolok rissen Regenfluten Lavagestein mit, in darunter gelegenen Dörfern kamen 11 Menschen ums Leben, wie ein Sprecher der Behörde mitteilte.

In der Nachbarprovinz West-Nusa-Tenggara mussten fast 10.000 Menschen für Überflutungen fliehen, sagte der Leiter der örtlichen Katastrophenschutzabteilung, Lenny Ola.