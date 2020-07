5000 Schweine bei Großbrand in Sachsen-Anhalt verendet

Anzeige

Teutschenthal. Rund 5000 Schweine sind bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Sachsen-Anhalt verendet. Ein Polizeisprecher sagte am Freitag, dass der Sachschaden ersten Schätzungen zufolge zwischen vier und fünf Millionen Euro liege. Das Feuer, das am Donnerstagvormittag in Teutschenthal bei Halle (Saale) ausgebrochen war, sei mittlerweile gelöscht.

Aufgrund von einzelnen Glutnester werde aber Brandwache gehalten, sagte der Sprecher. Die Brandursache war zunächst unklar.