500 Gäste feiern Freibierparty: Polizei schließt Lokal in Hannover

Hannover. In Hannover haben viele Menschen in der Halloween-Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kneipendisco Dax-Bierbörse gefeiert: jedoch ohne die Corona-Regeln zu beachten. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet, seien bei Eintreffen der Polizei um kurz nach Mitternacht 400 bis 500 Gäste gezählt worden. Auf Abstände oder die Regelung von maximal zwei Haushalten an einem Tisch sei größtenteils nicht geachtet worden.

Betreiber warb bei Instagram mit Freibier

Der Betreiber der Kneipe hatte zuvor in einem Post bei Instagram dazu aufgerufen, es „noch mal so richtig krachen“ zu lassen, wie die „HAZ“ berichtete. Außerdem sei mit Freibier und besonders günstigen alkoholischen Getränken geworben worden. Der Post wurde mittlerweile von der Instagram-Seite entfernt.

Der Aufruf zeigte jedoch Samstagnacht seine Wirkung. Wie eine Behördensprecherin der „HAZ“ mitteilte, seien „die geltenden Regeln nicht mehr eingehalten“ worden, als die Beamten um 0.30 Uhr die Disco betraten. Demnach hätten sich 400 bis 500 Gäste in der Gaststätte getummelt, sich abseits ihrer Sitzplätze ohne Mund-Nasen-Schutz und den nötigen Abstand von eineinhalb Metern aufgehalten. Teilweise sei sogar auf den Tischen getanzt worden.

Die Beamten ordneten eine sofortige Schließung der Kneipe an. Welche Konsequenzen dem Betreiber nun drohen, ist noch unklar.