50-stündige Rettungsaktion scheitert: Junge stirbt in Syrien nach Sturz in Brunnen

Idlib. Ein zehn Jahre alter Junge ist im Nordwesten Syriens nach dem Sturz in einen rund 20 Meter tiefen Brunnen gestorben. Eine mehr als 50-stündige dramatische Rettungsaktion in einem Ort nahe der Stadt Idlib blieb erfolglos, wie die Organisation Weißhelme am Donnerstag mitteilte. Helfer erreichten den Jungen zwar über einen von ihnen ausgegrabenen Tunnel, konnten ihn aber nur noch tot bergen.

Den Weißhelmen zufolge war das Kind in die Tiefe gefallen, während der Brunnen gegraben wurde. Die Ursache für den Sturz war zunächst unklar. Im Februar hatten die Weißhelme am Rand der Stadt Al-Bab im Norden Syriens ein fünf Jahre altes Mädchen gerettet, das in einen ausgetrockneten Brunnen gestürzt war. Die Region um die Stadt Idlib ist das letzte große Rebellengebiet des Bürgerkriegslandes.