50 Menschen feiern illegale Techno-Party unter Autobahnbrücke

Erftstadt. Etwa 50 Menschen haben unter einer Autobahnbrücke ohne Maske und Abstand eine Techno-Party gefeiert. Die meisten Gäste der Feier in der Nähe von Erftstadt in Nordrhein-Westfalen seien beim Eintreffen der Polizisten am frühen Sonntagmorgen geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Sechs Teilnehmer seien allerdings von den Beamten kontrolliert worden, darunter auch der Veranstalter der illegalen Feier.

Die Polizisten fanden vor Ort laut Mitteilung einen Stromgenerator. Als sie zu ihrem Streifenwagen zurückkehrten, stellten die Beamten „mutwillige Beschädigungen“ an ihrem Fahrzeug fest. Die Anwesenden müssen laut Polizei mit Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung und gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Zwei Wochen zuvor hatte bereits eine illegal eine Party in einem Hohlraum einer Autobahnbrücke der A4 in Overath (Rheinisch-Bergischer-Kreis) für Schlagzeilen gesorgt. Die Beamten fanden Konfetti und Bierflaschen in einem Hohlraum, die große Menge an Müll und die bereits beobachteten Menschen außerhalb der Brücke deuteten daraufhin, dass mehr als 100 Menschen an der verbotenen Feier teilnahmen