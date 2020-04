50 Jahre verheiratet: Rentner-Ehepaar stirbt im Abstand von sechs Minuten an Corona

Anzeige

Anzeige

Long Beach. Sie infizierten sich auf einem Kreuzfahrtschiff: Jerry Austin Williamson und seine Ehefrau Frances Jewel Bond Williamson aus Long Beach in Mississippi sind im Abstand von nur sechs Minuten am Coronavirus gestorben, wie die Zeitung “New York Post” berichtet. Dabei hätten sie sich an den Händen gehalten.

Das Paar war mehr als 50 Jahre verheiratet und nahm oft an Kreuzfahrten teil. Beide wunderten sich nicht, als sie nach ihrer letzten gemeinsamen Reise krank wurden - nach den Schifffahrten waren die Williamsons oft krank, berichtete Pastor Rick Clark, der die Trauerrede hielt. Doch schon bald musste Frances wegen Atemproblemen im Zuge einer Coronavirus-Infektion an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden. Wenig später bekam auch Jerry die Corona-Diagnose und musste ebenfalls mithilfe einer Beatmungsmaschine mit Sauerstoff versorgt werden. Am Mittwoch nun starben beide, und das innerhalb von nur sechs Minuten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Jerry Austin Williamson war laut “New York Post” ein Navy-Veteran und arbeitete bis zur Rente in einem Seniorenheim für Navy-Mitglieder, Frances war Arzthelferin. Gemeinsam hinterlassen sie zwei Kinder, acht Enkelkinder und zwölf Ur-Enkel.

Anzeige

RND/am