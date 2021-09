Kalenderblatt 2021: 5. September – was ist heute passiert?

Anzeige

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Sonntag, den 5. September 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

35. Kalenderwoche, noch 117 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Maria Theresia, Roswitha

Historie: Was ist am 5. September passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 5. September statt?

2019 - Im Prozess wegen jahrelangen Missbrauchs auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde werden zwei Männer in Detmold zu Haftstrafen von 12 und 13 Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. In mehreren hundert Fällen hatten sie 34 Kinder sexuell missbraucht.

2018 - Die hessische Stadt Frankfurt muss ein Dieselfahrverbot einführen, entscheidet das Verwaltungsgericht Wiesbaden. Der Luftreinhalteplan soll zum 1. Februar 2019 in Kraft treten.

2011 - Zwei in Afghanistan vermisste deutschen Entwicklungshelfer sind nach Angaben der örtlichen Behörden tot. Die Deutschen waren bei einer Wanderung im Hindukusch-Gebirge nördlich von Kabul spurlos verschwunden.

2006 - Nach fast 15-jähriger Planung beginnt der Bau des neuen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg. Statt wie geplant 2011 kann der BER erst 2020 eröffnet werden.

2001 - Bundesverbraucherministerin Renate Künast gibt den Startschuss für das neue einheitliche Ökosiegel - ein grün umrandetes Sechseck mit der Aufschrift „BIO nach EG-Öko-Verordnung“.

1994 - Das Internationale Olympische Komitee setzt ein Doping-Gesetzbuch in Kraft. Es verpflichtet den gesamten olympischen Sport zu einem übereinstimmenden Konzept der Doping-Bekämpfung.

1986 - Im pakistanischen Karachi kapern fünf Palästinenser ein PanAm-Flugzeug mit fast 400 Insassen. Bei der Erstürmung durch pakistanisches Militär sterben 21 Menschen.

1946 - Österreich und Italien unterzeichnen in Paris einen Vertrag (Gruber-De Gasperi-Abkommen) zum Schutz der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol.

1866 - Am jüdischen Neujahrsfest wird in Berlin nach fast siebenjähriger Bauzeit die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße eröffnet.

Prominente Geburtstage am 5. September

Wer wurde am 5. September geboren?

1951 - Michael Keaton (70), amerikanischer Schauspieler („Batman“)

1951 - Paul Breitner (70), deutscher Fußballspieler, 48 Einsätze als deutscher Nationalspieler

1946 - Freddie Mercury, britischer Rocksänger, Mitglied der Gruppe Queen („We Will Rock You“), gest. 1991

1936 - Edmund Gruber, deutscher Fernseh- und Rundfunkjournalist, Intendant des Deutschlandfunks 1988-1992, Chefredakteur von „ARD Aktuell“ 1981-1988, gest. 1996

1896 - Heimito von Doderer, österreichischer Schriftsteller („Das Geheimnis des Reichs“, „Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre“), gest. 1966

Prominente Todestage am 5. September

Wer ist am 5. September gestorben?

2020 - Jiri Menzel, tschechischer Filmregisseur (1968 Oscar für „Liebe nach Fahrplan“), geb. 1938

1988 - Gert Fröbe, deutscher Schauspieler („Goldfinger“, „Die Dreigroschenoper“), geb. 1913