49-Jähriger erschießt Mann in Texas – Polizei tötet Angreifer

Anzeige

Anzeige

San Antonio. Die Polizei im texanischen San Antonio hat einen mutmaßlichen bewaffneten Angreifer erschossen. Der 49-Jährige soll zuvor vor ein Haus gefahren sein und einen Mann getötet haben, der gerade in einem Schuppen arbeitete, wie Polizeichef William McManus am Mittwoch mitteilte.

Mann soll auf Beamte geschossen haben

Die Frau des Opfers habe auf den Verdächtigen gefeuert. Dieser begann dann den Angaben nach auf Beamte zu schießen, die am Tatort eintrafen. Die Polizisten erwiderten das Feuer und töteten den Mann. Warum er den Hausbesitzer am Dienstag in dessen Schuppen erschoss, war zunächst unklar.

Anzeige

Erst am Dienstagabend (Ortszeit) kam es in San Antonio zu einem weiteren Schusswaffenvorfall. Zwei Beamte stellten dort Berichten zufolge einen bewaffneten Mann, der in einem Stadtbus unterwegs war. Er wurde erschossen. Der Hergang des Schusswaffeneinsatzes sei noch unklar, sagte Mark Witherell, Chef der für die Verkehrsbetriebe zuständigen Polizei.