48 Infizierte nach Corona-Ausbruch in Mülheimer Pflegeheim

Mülheim/Ruhr. In einem Pflegeheim in Mülheim (Nordrhein-Westfalen) mit mehr als 100 Bewohnern hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Aktuell seien 48 Menschen positiv auf das Virus getestet - 38 Bewohner und zehn Pflegekräfte, sagte eine Sprecherin des Betreibers Ategris am Montag. Das Pflegeheim stehe bereits seit Ende November unter Quarantäne.

Besuchsverbot und Trennung der Bewohner

Mitarbeiter legten Überstunden ein und verzichteten auf Urlaube, um die Situation in den Griff zu bekommen. In dem Pflegeheim gilt Besuchsverbot, infizierte und nichtinfizierte Bewohner werden getrennt. Weitere Kontrolltests seien in der Einrichtung geplant. Über den Corona-Ausbruch hatten zuvor mehrere Medien berichtet.