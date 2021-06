45 verwahrloste Welpen in Wohnung gefunden

Anzeige

Lippe. In Detmold haben Polizeikräfte und Veterinäramt in einer Wohnung insgesamt 45 weitgehend verwahrloste Hundewelpen gefunden. Zwei der Tiere waren bereits tot. Die anderen 43 Hunde wurden in Obhut genommen, teilte die Polizei mit. Sie werden vom Tierschutz versorgt.

Der 26-jährige Besitzer der Hundewelpen, der die Tiere nicht tierschutzgerecht hielt, erhielt eine Anzeige.