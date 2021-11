42 Migranten in Nordmazedonien in Lkw entdeckt

Anzeige

Skopje. Die Polizei in Nordmazedonien hat in der Nähe der Grenze zu Griechenland 42 Migranten in einem Lastwagen entdeckt. Die meisten von ihnen kamen aus Syrien, wie die Behörden mitteilten. Sie sollen nun zurück nach Griechenland gebracht werden, weil sie nach Einschätzung der Polizei von dort kamen.

Ein Streifenwagen folgte dem Lkw am Samstag nahe der Ortschaft Dojran, rund 160 Kilometer südlich der Hauptstadt Skopje, für eine Routinekontrolle. Bevor die Beamten den Lkw stoppen konnten, sprangen der Fahrer und der Beifahrer aus dem fahrenden Fahrzeug. Der Lkw und der Streifenwagen stießen daraufhin zusammen, die Beamten blieben dabei unverletzt. In dem Lastwagen entdeckten die Polizisten 41 Migranten aus Syrien und einen aus Bangladesch. Alle waren unverletzt. Die Gruppe wurde in ein Auffanglager in der Grenzstadt Gevgelija gebracht.

Es war nach Angaben der Polizei das erste Mal seit sechs Monaten, dass eine große Gruppe Migranten in Nordmazedonien aufgegriffen wurde. Das kleine Balkanland war eine der Hauptrouten für Migranten, die in die wohlhabenderen Länder Europas gelangen wollten. Doch seit der Corona-Pandemie und der Verschärfung der Grenzkontrollen wurde Albanien zum bevorzugten Ziel von Migranten, die von Griechenland aus nach Mittel- und Nordeuropa reisen.