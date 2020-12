400 Weihnachtsmänner fahren auf Motorrädern durch Kiel

Kiel. Es war wirklich ein ungewöhnlicher Anblick: Mehrere Hundert als Weihnachtsmann der als Weihnachtsfrau verkleidete Motorradfahrer sind am Sonnabend bei strahlendem Sonnenschein durch Kiel gefahren, um für „mehr Anerkennung und Würdigung der Pflegekräfte“ zu demonstrieren. Zudem sammelten die Motorradfahrer Spenden für die Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein.

In Stimmung: Auf dem Display eines Smartphones, das an einem Motorrad befestigt ist, ist die britische Gruppe Wham und der Schriftzug "Last Christmas" zu sehen. © Quelle: Frank Molter/dpa