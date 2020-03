40 Rollen Klopapier aus Schloss in Baden-Württemberg gestohlen

Klopapier ist in Deutschland mancherorts Mangelware. Nun wurden in einem Schloss in Baden-Württemberg 40 Rollen geklaut. (Symbolbild) In den Regalen fehlt das Klopapier gerade. Dafür ist das Internet voll mit Witzen über Toilettenpapier. Foto: Rene Traut/dpa - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++. © Quelle: Rene Traut/dpa