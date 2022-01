39 Vermisste nach Havarie von Schleuserboot vor Florida

Anzeige

Miami. Die Küstenwache der USA sucht nach 39 Vermissten eines gekenterten Boots vor der Küste von Florida. Ein Helfer hatte am Dienstag die Küstenwache alarmiert, nachdem er einen Mann gerettet hatte, der sich etwa 70 Kilometer östlich von Fort Pierce an das havarierte Boot geklammert hatte, wie sie mitteilte. Die 39 Menschen, nach denen gesucht wurde, sollen seit mehreren Tagen vermisst werden. Die Küstenwache vermutet, dass das Boot von Schleusern gelenkt wurde.

Der gerettete Mann gab demnach an, dass seine Gruppe am Samstagabend (Ortszeit) die Insel Bimini in den Bahamas verlassen habe. Das Boot sei bei schlechtem Wetter gekentert. Die Insassen hätten alle keine Rettungswesten getragen.